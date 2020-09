Il teatro più piccolo d'Europa? E' a Noicattaro: il gioiello architettonico del Barese protagonista su Sky Arte

Il teatro più piccolo d'Europa? Si trova a Noicattaro. A raccontarne la bellezza sarà domani alle 21.15 Sky Arte, con la trasmissione 'Sei in un Paese meraviglioso', condotta da Dario Vergassola e Miriam Galanti, che tornano a fare tappa in Puglia.

Giunto alla terza puntata di questa edizione, il programma di Sky Arte, prodotto da Autostrade per l’Italia, quest’anno “insegue” i primati italiani: un espediente per raccontare e valorizzare le bellezze del territorio.

Nato nel 1800 come frantoio ipogeo, nella sua lunga vita l’immobile è stato deposito, abitazione fino a diventare, appunto, un teatro. Cinquanta posti, minuto gioiello architettonico, il “teatro cittadino nojano” è una tappa da non perdere.



“Sei in un Paese Meraviglioso”, iniziativa di Autostrade per l’Italia che dà il titolo al programma, ha l’obiettivo di promuovere il turismo di qualità, valorizzando quelle bellezze spesso ancora poco conosciute; per far scoprire agli italiani lo straordinario patrimonio artistico, culturale, ambientale e gastronomico del Paese. Percorsi che, partendo dalle “maxi installazioni” presenti nelle Aree di Servizio della rete autostradale, portano l’automobilista a conoscere le bellezze e le particolarità che si trovano nelle immeditate vicinanze. Il progetto propone itinerari originali studiati con il contributo scientifico di Touring Club Italiano e di Slow Food, valorizzando in questo modo il territorio attraversato dalla rete autostradale e dando supporto alle amministrazioni locali nell’attrazione di flussi turistici di qualità.