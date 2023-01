Noleggio con conducente abusivo, fermato minibus con 13 passeggeri a bordo: scattano multa e ritiro della patente 

A bordo del minibus Mercedes Benz da 16 posti con targa straniera c'erano 13 passeggeri, arrivati al porto di Bari e diretti a Caserta. Ma l'attività di noleggio con conducente è risultata abusiva. A intercettare il mezzo in viale Orlando, nella zona della Fiera del Levante, sono stati gli agenti della Polizia locale.

Il trasgressore ha estinto immediatamente le violazioni contestate per un totale di circa 1.500 euro. Al conducente straniero è stata anche contestata la violazione di aver adibito un veicolo ad uso diverso da quello risultante dalla carta circolazione (uso privato), la guida di veicolo con patente estera scaduta e non convertita seppure residente da oltre un anno in Italia, la circolazione con tachigrafo non funzionante seppure ne avesse l'obbligo. E' scattato così il ritiro della carta di circolazione e della patente patente estera.

L'intervento della Polizia locale si è avvalso delle segnalazioni e la collaborazione della Polizia di Frontiera all'interno del Porto di Bari, per risalire all'organizzazione dell'attività illecita che mira ad intercettare viaggiatori in arrivo da traghetti provenienti dall'estero su tratte regolari e garantire il trasporto abusivo verso altre Regioni.