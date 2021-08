Condanne definitive per gli affiliati al clan Nuzzi: i nomi degli arrestati

Sono otto gli affiliati al Clan Nuzzi per cui la Cassazione ha confermato le condanne in via definitiva per diversi reati, tra cui associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e omicidio. Di seguito i nomi degli arrestati con le relative condanne, che raggiungono un totale di oltre 90 anni di reclusione:

Nuzzi Pietro Antonio, anni 20 di reclusione; Nuzzi Angelantonio, anni 16 e mesi 8 di reclusione; Stella Antonio, anni 6 di reclusione; Cardinale Antonio, anni 6 e mesi 8 di reclusione; Rotunno Dionisio, anni 2 e mesi 4 di reclusione, con decreto di sospensione; Sorbo Nicola, anni 20 di reclusione; De Santis Stefano, anni 1 e mesi 6 di reclusione; Oreste Cesare Michele, anni 17 e mesi 6 di reclusione.