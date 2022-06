Polignano, sciolto il Consiglio comunale: Delia Viti nominata commissario dopo le dimissioni di Vitto

Delia Viti è il nuovo commissario prefettizio di Polignano a mare. La nomina è avvenuta in mattinata su disposizione del prefetto di Bari, Antonia Bellomo, ed è avvenuta - come previsto dalla legge - in occasione dello scioglimento del Consiglio comunale, seguito alle dimissioni del sindaco Domenico Vitto. La vice prefetto aggiunta di Bari accompagnerà così l'amministrazione del comune barese fino alle prossime elezioni, nel quale sarà nominato il successore di Vitto, ancora indagato nell'inchiesta su presunti favoritismi per gli appalti comunali.

"Il Prefetto di Bari in data odierna, ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b) n. 2 del TUEL - si legge in una nota della Prefettura - ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Polignano a Mare e la contestuale nomina della dott.ssa Delia VITI – Viceprefetto aggiunto della Prefettura di Bari - quale Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente. Il provvedimento è scaturito a seguito delle dimissioni presentate dal Sindaco del Comune di Polignano a Mare, divenute efficaci ed irrevocabili, ai sensi dell’art. 53, comma 3 del TUEL".