Ufficializzata la nomina di Vitangelo Dattoli: è il nuovo commissario straordinario del Policlinico

Dopo le voci degli scorsi giorni, oggi è arrivata l'ufficialità: Vitangelo Dattoli è il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Bari. La Giunta regionale ha nominato temporaneamente l'ex direttore generale del Policlinico Riuniti di Foggia, dopo aver avuto il parere positivo dal rettore dell'Università degli Studi di Bari. Sostituisce Giovanni Migliore, indagato nell'inchiesta per le morti di Legionella nel grande ospedale barese.

"Vitangelo Dattoli è uomo di grande esperienza al vertice delle strutture sanitarie pugliesi - spiegano dalla Regione Puglia - tra gli incarichi ricoperti quello di Direttore Sanitario dell’Asl Le/2, per tre anni, e degli Ospedali Riuniti di Foggia, per un anno, fino al 2006. È stato direttore sanitario dal 2006 al 2008 del Policlinico di Bari e dal 2008 al 2017, per due mandati, Direttore generale. Dal 2017 al 2020 é stato direttore generale del Policlinico Riuniti di Foggia dove attualmente è commissario straordinario".