Via dal pub senza pagare dopo la cena in dieci: una delle donne ci ripensa e torna a saldare il conto

"Tutto è bene ciò che finisce bene. Infatti, dopo il post denuncia pubblicato giovedì, una signora del gruppo di 10 donne che l'8 marzo ha pensato di consumare diverse portate senza, poi, passare dalla cassa, si è presentata presso il Crazy Bull saldando tutte le consumazioni". A raccontare la conclusione della vicenda, resa pubblica via social qualche giorno fa, sono in un altro post gli stessi gestori del locale di Casamassima, in cui si era verificato l'episodio.

"Tale inadempienza - si legge ancora nel post pubblicato sulla pagina Fb del locale - è stata dalla stessa giustificata con motivazioni perlomeno dubbie e guarda caso concretizzatasi a distanza di tempo e solo dopo che in rete si era innescata una notevole cassa di risonanza mediatica".

"La riflessione che, al di là di tutto, va fatta è che tali situazioni di mancato pagamento si ripetono periodicamente nel nostro pub - evidenziano i titolari - Qui al Crazy Bull ci piace considerare le persone che ci scelgono come ospiti, dai quali però ci attendiamo la stessa attenzione che riserviamo loro. L'accoglienza e il sorriso sono i nostri punti di forza e dispiace dover incorrere nella condotta scorretta di alcuni. Nonostante tutto non rinunceremo mai alla cordialità nell'approccio con i nostri ospiti. Grazie a tutti".