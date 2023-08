Alla guida di un'auto rubata non si ferma all'alt degli agenti a Carbonara: esplosi dei colpi, caccia al ladro in fuga

Momenti di paura questa mattina intorno alle 11.30 nel quartiere Carbonara di Bari, nei pressi dell'area esterna all'Ospedale Di Venere. Gli agenti della Polizia di Stato, in seguito ad una segnalazione giunta agli uffici, sono riusciti a localizzare un'auto Lancia Musa rubata alcuni giorni prima, ed hanno intimato al conducente di fermarsi.

Ne è scaturito un inseguimento con i poliziotti che avrebbero esploso alcuni colpi in aria per intimare al fuggitivo di fermarsi. Non è chiaro se l'auto abbia impattato contro altri veicoli in quei concitati momenti. Il conducente ha quindi abbandonato il mezzo per fuggire a piedi. Nell'azione, un poliziotto ha riportato lievi ferite ad un braccio ed è stato sottoposto a controlli sanitari nei reparti del Di Venere. Sul posto sono giunti anche gli uomini della Polizia Scientifica per effettuare i rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica dell'episodio. Ricerche sono in corso per rintracciare il fuggitivo.