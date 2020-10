Nuovo dpcm Covid, soddisfazione dell'assessore Pierucci per le norme su spettacolo: "Sforzo sia sostenuto dalla Regione"

Soddisfatta delle misure relative alle iniziative culturali e spettacolari che si svolgono al chiuso per l'assessore alle Culture e al Turismo Ines Pierucci. Insieme ai colleghi di altre 10 grandi città italiane (Roma, Milano Napoli, Genova, Torino, Bologna, Venezia, Ancona, Cagliari e Firenze) era tra i firmatari di un appello diretto al premier Conte per non richiedere provvedimenti ancora più stringenti nei confronti del settore.

“Teatri, auditorium, cinema - si legge nella nuova nota firmata dagli assessori nazionali - rappresentano oggi un modello di efficacia nell’applicazione delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19. Il rigore con cui il mondo dello spettacolo rispetta le indicazioni medico-sanitarie garantisce la massima sicurezza per lavoratori del settore e pubblico, come dimostrano i dati statistici raccolti da Agis. Siamo quindi molto soddisfatti delle misure assunte nell’ultimo Dpcm che hanno fatte salve le ordinanze regionali che modulano con criteri di proporzionalità il contingentamento degli spettatori sulla base delle effettive capienze e dimensioni delle sale da spettacolo, accogliendo così l’appello che abbiamo lanciato la settimana scorsa". "Ci auguriamo che questo sforzo a tutelare un comparto che ha dimostrato un così grande senso di responsabilità in questi mesi sia condiviso e sostenuto dagli stessi presidenti di Regione, mantenendo le deroghe in vigore o introducendone di nuove, senza attuare provvedimenti di natura restrittiva - proseguono - Cautela e fiducia sono ingredienti fondamentali per contenere il contagio e al tempo stesso riacquistare una nuova dimensione di normalità, dove il riavvicinamento sociale generato dalla cultura rafforza il legame di comunità pur nel necessario distanziamento fisico”.

