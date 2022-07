Temporale e forti raffiche di vento su Bari, alberi spezzati e strade allagate: danni anche a Torre Quetta

Un violento nubifragio, di breve durata ma di forte intensità: in serata, il maltempo ha colpito Bari. Pioggia, grandine e fortissime raffiche di vento hanno sferzato la città, provocando anche danni.

Non solo allagamenti, come segnalato in diverse strade della città, ma rami spezzati e alberi caduti (come accaduto in zona Japigia), mentre in alcuni quartieri si sono anche registrati temporanei blackout.

Danni si sono registrati anche sulla spiaggia di Torre Quetta, derivanti in particolare, come si legge sulla stessa pagina Fb del lido cittadino, "dalla caduta di rami nell’area parcheggio". Per questa ragione, "per garantire la sicurezza e il rapido ripristino della normalità - viene comunicato sempre via Fb - Torre Quetta resterà chiusa al pubblico domani, domenica 31 Luglio, fino a nuova comunicazione".