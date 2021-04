Covid, sottufficiale dell'Aeronautica lotta tra la vita e la morte. La madre del 48enne: "Serve un trapianto di polmoni"

Nunzio, è un militare con la passione per la moto e la pallavolo: “A casa lo aspetta suo figlio, una famiglia e soprattutto una compagna che sarebbe diventata moglie”

L’appello è al ministro Speranza affinché si mobiliti per salvare la vita a un sottufficiale dell’Aeronautica barese di 48 anni ricoverato per Covid presso l’ospedale San Paolo di Bari da un mese esatto. A rivolgerglielo la madre di Nunzio Pagliara, disperata per le sorti del figlio.

Con lei la compagna di lui e il figlio di 12 anni. Nunzio, è un militare con la passione per la moto e la pallavolo: “A casa lo aspetta suo figlio, una famiglia e soprattutto una compagna che sarebbe diventata moglie”. Avrebbe bisogno di un trapianto di polmoni.