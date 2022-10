Nuovi luci a led per l'Arena Giardino di Japigia, completato l'impianto: "Più sicurezza e risparmio energetico"

L'Arena Giardino del quartiere Japigia ha un nuovo impianto di illuminazione. In questi giorni, nell'area verde, sono stati ultimati i lavori per l'installazione di luci a led.

"Questo bellissimo spazio aggregativo, già oggetto di recenti lavori che hanno interessato i contenitori socio-culturali e la giostrina per bambini - ricorda il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti - da oggi avrà un moderno impianto di illuminazione con luci a led. Queste aumenteranno la percezione di sicurezza, riducendo le zone d'ombra, e produrranno un importante risparmio energetico rispetto alle precedenti lampade, un’aspetto molto importante in questo periodo". "Un intervento assolutamente necessario affinché questo bellissimo posto sia fruibile a qualunque ora dai cittadini del quartiere", aggiunge Leonetti ricordando come la sinergia tra il Municipio, l'assessore ai Lavori pubblici Galasso e la Ripartizione competente abbia portato a "un altro importante risultato".