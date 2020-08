Nuovi bidoni dell'indifferenziato per San Pasquale, Picone e Quartierino. Amiu: in arrivo 400 cassonetti

Nuovi cassonetti dell'indifferenziato per i quartieri baresi non ancora serviti dal servizio di raccolta porta a porta. Gli interventi di sostituzione dei contenitori, avviati da Amiu a febbraio dallo scorso anno, proseguono in questi giorni tra Picone, San Pasquale e Quartierino.

A fare il punto è la stessa azienda di igiene urbana che con un post su Fb parla di 400 cassonetti in arrivo per i tre quartieri. Nella giornata di ieri, l'installazione dei nuovi contenitori per il conferimento dell'indifferenziato ha interessato la zona tra via DeVitoFrancesco, via De Gemmis e via Campione.