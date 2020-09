Cresce il numero di positivi al Covid in Puglia: "Focolai nati da cittadini di rientro dalle vacanze". Dalla Sardegna 59 casi, 50 da Malta

La Puglia supera quota 100 nuovi positivi al Coronavirus in un solo giorno. Numeri, quelli riportati nel bollettino di ieri, venerdì 4 settembre, che non si registravano da marzo-aprile, in pieno lockdown.

Nuovi focolai che sarebbero stati innescati in gran parte da casi di pugliesi risultati contagiati al rientro dalle vacanze, come afferma, in un post su Fb, il presidente della Regione, Michele Emiliano: "Le indagini epidemiologiche sono molto accurate e ci dicono che i focolai pugliesi non sono stati generati da turisti in arrivo in Puglia (vi ricordo che i nostri dipartimenti di prevenzione hanno fatto sempre sorveglianza attiva sugli arrivi da fuori regione senza fermarsi un giorno). La maggior parte dei nostri focolai sono nati da pugliesi di ritorno dalle vacanze in determinate località che sembravano tranquille ma si sono poi rivelate molto esposte al coronavirus", dice il presidente della Regione, che snocciola anche i numeri dei casi di turisti pugliesi risultati positivi al ritorno a casa, con le relative destinazioni: "Malta (50 casi), Grecia (42 casi), Sardegna (59 casi), Spagna (20 casi), Croazia (6 casi)".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Queste persone - aggiunge ancora Emiliano - poi hanno avuto dei contatti stretti che, messi in isolamento e monitorati, sono diventati in alcuni casi positivi. Compito dei nostri dipartimenti è rintracciare tutti i contatti e “chiudere” le catene di contagio. La macchina organizzativa è complessa e il nostro lavoro non finisce mai".