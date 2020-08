Sei Frecce in più tra Roma e la Puglia: Trenitalia potenzia i collegamenti per il weekend pre-Ferragosto

Più treni tra Roma e la Puglia nel prossimo weekend: Trenitalia annuncia il potenziamento dei collegamenti da venerdì 7 a domenica 9 agosto, con l'aggiunta complessiva di sei Frecciargento in più rispetto a quelli già previsti.

Una iniziativa con cui il gruppo Fs, si legge in una nota, conferma "il proprio sostegno concreto al turismo settore importante anche dell’economia pugliese". Obiettivo del potenziamento è indatti quello di "facilitare gli spostamenti verso le località turistiche regionali".

In particolare, nel prossimo weekend partirà da Roma Termini alle 9.35 un Frecciargento diretto a Lecce con arrivo previsto alle 15.05. Dal capoluogo salentino partirà un Frecciargento alle 17.55 che arriverà a Roma Termini alle 23.30. I treni fermeranno a Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Bari, Monopoli, Ostuni e Brindisi. I biglietti per i nuovi collegamenti sono in vendita da oggi su tutti i canali Trenitalia.