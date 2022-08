Un nuovo punto di attracco per i traghetti sulla banchina 'Capitaneria': proseguono i lavori nel porto di Bari

Vanno avanti, nel porto di Bari, i lavori per la realizzazione di un nuovo 'dente di attracco' alla banchina Capitaneria, nella darsena interna dello scalo. In questi giorni, rende noto l'Autorità di Sistema portuale del Mare adriatico meridionale, "con il getto del 49esimo e ultimo palo dello sporgente, è stata completata con successo l’opera di fondazione" necessaria alla realizzazione dell'infrastruttura.

L'opera sarà necessaria all’ormeggio dei traghetti, operazione che attualmente viene effettuata attraverso l’ausilio di un pontone che successivamente verrà dismesso.

Ieri, con il segretario generale, Tito Vespasiani, è stato organizzato un momento di saluto e ringraziamento un alle maestranze di Fincosit, e in particolare alla ditta Xodo di Porto Viro (Rovigo), subappaltatrice per le operazioni di trivellazione e alloggiamento pali in roccia. A settembre i lavori riprenderanno con pulvini travi e impalcati. Il termine lavori è previsto a fine ottobre.