Cambio ai vertici della Questura: alla guida della Squadra mobile il primo dirigente Filippo Portoghese

Nuovi dirigenti in arrivo alla Questura di Bari. Nell'ambito dei consueti avvicendamenti ai vertici, assume la guida della Squadra mobile di Bari il primo dirigente della Polizia di Stato Filippo Portoghese. Si tratta di un ritorno in Questura, dove aveva già ricoperto l'incarico di vice dirigente e responsabile della Sezione Antidroga e Criminalità Organizzata, dopo aver diretto la Squadra Mobile di Caserta ed il IX Reparto Mobile di Bari. Portoghese prende il posto di Domenico Giacinto Profazio, che ha lasciato il capoluogo per andare a rivestire il ruolo di vicario della Questura di Pesaro Urbino.

Arriva a Bari anche il primo dirigente Vincenzo Maruzzella. Dopo una esperienza presso la Squadra Mobile di Cosenza e il Commissariato di Rossano Calabro (CS), ha diretto i Commissariati di Grottaglie (TA), Iesolo (VE), la Sezione Volanti di Brindisi e il Commissariato di Mesagne (BR). Assume l'incarico di responsabile della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione, prendendo il posto di Adriana Cappena, a sua volta destinata al ruolo di vicario della Questura di Sondrio.

In una nota, il Questore Giuseppe Bisogno coglie l’occasione "per ringraziare il dott. Profazio e la dott.ssa Cappena per la professionalità, la competenza e l’impegno dimostrato negli anni di permanenza presso la Questura di Bari, augurando loro per il futuro i migliori successi professionali e personali".

Infine, il primo dirigente Giovanni Spina, dopo aver diretto i Comandi Sezione Polizia Stradale di Cosenza e Foggia, si insedia al comando del IX Reparto Mobile di Bari, "dirigente di altissimo profilo che ha maturato un’esperienza importante nei vari contesti degli Uffici di Polizia”, ha commentato così il Questore Giuseppe Bisogno, dichiarandosi molto soddisfatto per l’assegnazione: più volte dal 2001 al 2015, Spina è stato responsabile di contingenti dei Reparti Mobili di Bari e Taranto nei principali servizi di Ordine Pubblico di rilevanza nazionale.