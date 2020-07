Nuovo caso di coronavirus a Noicattaro. Il sindaco: "Persona rientrata dall'estero, è in quarantena con la famiglia"

Un nuovo caso positivo di covid è stato registrato a Noicattaro, nel Barese. A darne notizia è il sindaco Raimondo Innamorato. Si tratta, ancora una volta, di una persona di Noicattaro rientrata dall'estero: "Anche in questa circostanza - rassicura Innamorato - siamo riusciti ad isolare i contatti del soggetto che è attualmente in isolamento, assieme al proprio nucleo familiare".

"È estremamente necessario autodichiararsi in caso di rientro dall'estero e, in caso di provenienza da nazione 'a rischio', osservare la quarantena precauzionale in attesa di poter effettuare il tampone. Ricordo - aggiunge - cje sussiste ancora l'obbligo di utilizzo della mascherine e del rispetto della distanza interpersonale di un metro. Sono, al momento, le uniche 'armi' che possiamo utilizzare per combattere questo maledetto virus. Dobbiamo essere molto più attenti, d'ora in poi".