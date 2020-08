Più illuminazione, panchine e giochi per i più piccoli: pronto il nuovo giardino di viale Kennedy

La vecchia 'aiuola' spartitraffico in viale Kennedy, a Poggiofranco, diventa un piccolo giardino. La nuova area verde è stata inaugurata in questi giorni, alla presenza dell'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, del presidente del Municipio II Gianlucio Smaldone e dei consiglieri municipali.

L’intervento è stato finanziato per 85mila con fondi del Municipio II. I lavori, cominciati lo scorso gennaio e ripresi dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria, hanno consentito di realizzare un nuovo camminamento centrale, che permette oggi di accedere ad un ampio spazio con pavimentazione antitrauma su cui sono state installate nuove attrezzature ludiche per i più piccoli. Sono stati installati anche sette nuovi pali di pubblica illuminazione posizionati ad altezza tale da non interferire con le fitte chiome degli alberi esistenti, così da garantire una buona illuminazione dello spazio verde, è stata realizzata una piccola area recintata per lo sgambamento dei cani, e sono state posizionate quindici nuove panchine e cestini portarifiuti.

“Questo intervento mostra come anche un’area nata per delimitare una carreggiata che sembra uno spartitraffico più grande può diventare un luogo da vivere - commenta Giuseppe Galasso -. Su richiesta del Municipio abbiamo avviato una vera e propria rifunzionalizzazione dell’area verde esistente, rendendola più consona alle richieste dei residenti e ipotizzandone anche funzioni diverse rispetto al passato. La presenza di giochi, unitamente all’area per cani e alle numerose sedute, favorirà una maggiore fruibilità del giardino anche nelle ore notturne, grazie al potenziamento dell’illuminazione e al sistema di videosorveglianza che installeremo attraverso altri accordi quadro in corso di esecuzione in città”.