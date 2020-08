"Più ordinato e senza smog", "Sbagliato sperimentare ad agosto": il nuovo lungomare di Santo Spirito divide e fa discutere

Una novità che divide, piace e allo stesso tempo non convince: a Santo Spirito cittadini, commercianti e turisti stanno sperimentando, in queste settimane di agosto, gli effetti della parziale chiusura al traffico del lungomare Cristoforo Colombo. Dal 3 agosto scorso, infatti, il tratto compreso tra via Pola e via Udine è diventato a senso unico con direzione nord. Sul lato terra, invece, sono stati creati parcheggi a spina di pesce e una pista ciclabile monodirezionale con senso verso Palese. A ciò si è aggiunta la risistemazione dell'altra parte del lungonare Cristoforo Colombo , di fronte piazza San Francesco, anch'essa diventato a senso unico con ciclabile, parcheggi lato terra e chiusura degli accessi da alcune stradine limitrofe.

Un cambiamento certamente corposo, adottato dall'amministrazione comunale sulla scia degli altri del piano Open Bari su corso Vittorio Emanuele e San Cataldo, adottati per migliorare la fruizione degli spazi pubblici e la vivibilità, approfittando della ripresa dopo il lockdown covid.

A Santo Spirito, in un mercoledì di mercato settimanale, proprio sul lungomare ridisegnato da poco, le voci dei cittadini e degli esercenti appaiono in contrasto: "Dal punto di vista lavorativo - spiega un negoziante - hanno scelto il momento sbagliato. Un esperimento non può essere fatto qui ad agosto con i turisti. Ci stanno penalizzando: i parcheggi sono troppo pochi e la chiusura delle vie di accesso e di fuga crea problemi".

A vedere le modifiche con l'occhio di chi vive Santo Spirito durante l'estate, invece, la nuova sistemazione è decisamente positiva: "Si respira rispetto al passato - afferma una famiglia lombarda abituale frequentatrice del borgo marinaro a nord di Bari - . Spesso si veniva a creare un traffico anche peggiore di Milano. Ora il flusso è molto ordinato. Crediamo non sia un problema per i commercianti e se può servire anche ad allontanare gente poco raccomandabile, ben venga. L'importante è che, ad esempio, siano garantiti gli accessi alle ambulanze in caso di necessità".

In generale, la maggioranza concorda su un "lungomare molto più ordinato e senza le macchine in doppia fila", come affermano una turista e un' altra esercente, senza dimenticare, però, qualche dettaglio che, per i non residenti, può sembrare di poco conto: "Con i nuovi pacheggi - sostiene una cittadina del posto - non si può vedere il mare, a causa delle auto parcheggiate. Bisogna però dire che c'è meno smog e c'è anche meno gente" rimarca la residente.

In fondo, poi, il timore di chi vive Santo Spirito è di assistere a una riqualificazione a metà, rispetto alle aspettative degli ultimi anni: "Che fine farà - si domandano alcuni commercianti - il progetto del restyling del lungomare presentato tempo fa alla cittadinanza? Non vorremmo fosse dimenticato. È importante realizzarlo quanto prima per dare un volto nuovo a un quartiere sempre più in crescita e frequentato ormai anche al di fuori dell'estate".

Una novità che divide, piace e allo stesso tempo non convince: a Santo Spirito cittadini, commercianti e turisti stanno sperimentando, in queste settimane di agosto, gli effetti della parziale chiusura al traffico del lungomare Cristoforo Colombo. Dal 3 agosto scorso, infatti, il tratto compreso tra via Pola e via Udine è diventato a senso unico con direzione nord. Sul lato terra, invece, sono stati creati parcheggi a spina di pesce e una pista ciclabile monodirezionale con senso verso Palese. A ciò si è aggiunta la risistemazione dell'altra parte del lungomare Cristoforo Colombo , di fronte piazza San Francesco, anch'essa diventato a senso unico con ciclabile, parcheggi lato terra e chiusura degli accessi da alcune stradine limitrofe.

Un cambiamento certamente corposo, adottato dall'amministrazione comunale sulla scia degli altri del piano Open Bari su corso Vittorio Emanuele e San Cataldo, adottati per migliorare la fruizione degli spazi pubblici e la vivibilità, approfittando della ripresa dopo il lockdown covid.

A Santo Spirito, in un mercoledì di mercato settimanale, proprio sul lungomare ridisegnato da poco, le voci dei cittadini e degli esercenti appaiono in contrasto: "Dal punto di vista lavorativo - spiega un negoziante - hanno scelto il momento sbagliato. Un esperimento non può essere fatto qui ad agosto con i turisti. Ci stanno penalizzando: i parcheggi sono troppo pochi e la chiusura delle vie di accesso e di fuga crea problemi".

A vedere le modifiche con l'occhio di chi vive Santo Spirito durante l'estate, invece, la nuova sistemazione è decisamente positiva: "Si respira rispetto al passato - afferma una famiglia lombarda abituale frequentatrice del borgo marinaro a nord di Bari - . Spesso si veniva a creare un traffico anche peggiore di Milano. Ora il flusso è molto ordinato. Crediamo non sia un problema per i commercianti e se può servire anche ad allontanare gente poco raccomandabile, ben venga. L'importante è che, ad esempio, siano garantiti gli accessi alle ambulanze in caso di necessità".

In generale, la maggioranza concorda su un "lungomare molto più ordinato e senza le macchine in doppia fila", come affermano una turista e un' altra esercente, senza dimenticare, però, qualche dettaglio che, per i non residenti, può sembrare di poco conto: "Con i nuovi parcheggi - sostiene una cittadina del posto - non si può vedere il mare, a causa delle auto parcheggiate. Bisogna però dire che c'è meno smog e c'è anche meno gente" rimarca la residente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In fondo, poi, il timore di chi vive Santo Spirito è di assistere a una riqualificazione a metà, rispetto alle aspettative degli ultimi anni: "Che fine farà - si domandano alcuni commercianti - il progetto del restyling del lungomare presentato tempo fa alla cittadinanza? Non vorremmo fosse dimenticato. È importante realizzarlo quanto prima per dare un volto nuovo a un quartiere sempre più in crescita e frequentato ormai anche al di fuori dell'estate".