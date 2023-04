La pulizia delle strade affidata ad un sistema meccanizzato: il Comune sperimenta la nuova spazzatrice nel quartiere Libertà

"Stiamo sperimentando un sistema di spazzamento meccanizzato con spazzatrice, agevolatore con aria compressa o acqua e operatore manuale". Lo annuncia il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in un post sulla sua pagina facebook. Il messaggio è accompagnato da un breve video che mostra il nuovo mezzo in azione.

"Abbiamo cominciato dal quartiere Libertà - continua Decaro nel post - Arriveremo in tutti i quartieri, ma alla base ci deve essere l’impegno di tutti noi, perché meno sporchiamo meno servizi di pulizia serviranno".

"Stiamo facendo partire il nuovo servizio di spazzamento nella città di Bari - dichiara il presidente di Amiu, Paolo Pate, in un video - oggi siamo in viaTrevisani, nel quartiere libertà. Agiamo con la spazzatrice meccanica e con gli operatori che agevolano il servizio di raccolta e pulizia. L'attività ha degli effetti molto evidenti. Proseguiremo su questo progetto per renderlo in tempi brevi a beneficio di tutta le città"