Nuovo Terminal Bus in via Capruzzi, iniziano i lavori: "Opera che avvicina Bari alle grandi città europee"

Il cantiere è stato inaugurato questa mattina, il completamento delle strutture è fissato per la seconda metà del 2024. Nel progetto è prevista anche la realizzazione di una rotatoria fra via Capruzzi e via Giulio Petroni

I viaggiatori, i pendolari ed i turisti potranno usufruire di un terminal bus extraurbano che sarà direttamente collegato alla stazione ferroviaria di Bari. Sono partiti oggi in via Capruzzi i lavori nel cantiere in cui sorgerà la nuova stazione per gli autobus extraurbani. L'opera, che sarà realizzata da Grandi Stazioni Rail, vedrà la presenza 18 nuovi stalli, oltre a comfort e servizi per rendere più piacevole la sosta in attesa del viaggio.

Questa mattina, durante il sopralluogo nel cantiere, abbiamo raccolto le dichiarazioni del sindaco di Bari Antonio Decaro, dell'amministratore delegato di Grandi Stazioni Rail, Rosario Gaetano, e dell'assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso.

il costo complessivo dell'opera sarà di quasi 7 milioni di euro. È prevista, inoltre, la realizzazione di una rotatoria fra via Capruzzi e via Giulio Petroni che sostituirà l'attuale gestione semaforica dell'incrocio.