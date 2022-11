Catene o pneumatici invernali a bordo, obbligo dal 15 novembre: le strade interessate nel Barese

Da martedì 15 novembre, e fino al 15 aprile 2023, sarà in vigore l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Lo ricorda l'Anas: tra le tratte interessate in Puglia, alcune riguardanon anche il Barese, e in particolare le statali 100 e 96. Di seguito tutte le strade sulle quali sarà attivo l'obbligo:

strada statale 100 Di Gioia Del Colle dal km 12,700 al km 66,600

strada statale 17 Dell'Appennino Abruzzese Ed Appulo Sannitico dal km 318,680 al km 336,000

strada statale 17 Dell'Appennino Abruzzese Ed Appulo Sannitico dal km 305,170 al km 318,000

strada statale 17 Dell'Appennino Abruzzese Ed Appulo Sannitico dal km 273,379 al km 284,000

strada statale 170 Dir./A Di Castel Del Monte dal km 0,000 al km 15,070

strada statale 172 Dei Trulli dal km 1,012 al km 60,400

strada statale 172 Dir. Dei Trulli dal km 0,000 al km 12,000

strada statale 17 Var Variante Di Volturara dal km 0,000 al km 14,250

strada statale 272 Di S. Giovanni Rotondo dal km 11,100 al km 21,860

strada statale 272 Di S. Giovanni Rotondo dal km 33,350 al km 56,600

strada statale 272 Di S. Giovanni Rotondo dal km 24,450 al km 29,750

strada statale 369 Appulo Fortorina dal km 0,000 al km 7,200

strada statale 655 Bradanica dal km 31,000 al km 40,865

strada statale 692 Tangenziale Ovest Di Lucera dal km 0,000 al km 3,878

strada statale 693 Dei Laghi Di Lesina E Varano dal km 30,000 al km 60,400

strada statale 7 Via Appia dal km 591,741 al km 627,250

strada statale 7 Racc./Ter dal km 0,000 al km 1,140

strada statale 750 Della Foresta Umbra dal km 0,000 al km 6,350

strada statale 89 Garganica dal km 76,270 al km 153,500

strada statale 89 Dir./B Garganica dal km 0,000 al km 11,832

strada statale 90 Delle Puglie dal km 48,320 al km 67,200

strada statale 93 Appulo Lucana dal km 16,000 al km 20,750

strada statale 96 Barese dal km 57,350 al km 113,000

strada statale 99 Di Matera dal km 1,900 al km 10,420

strada statale 99 Racc. Di Matera dal km 0,000 al km 1,040

L'obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale, ha validità anche al di fuori dei periodi indicati in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio e riguarda tutti i veicoli a motore, ad esclusione di ciclomotori e motocicli. L'ordinanza è emanata nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la circolazione stradale (Codice della Strada).

Anas "raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148".