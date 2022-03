Corteo storico di San Nicola, è gara a due: la RTI di Gruppo Ideazione srl e Cube Comunicazione sfida Password srl

Sarà gara a due per l'organizzazione del corteo storico di San Nicola, che torna a essere organizzato dopo lo stop biennale dovuto alla pandemia. Al bando presentato dal Comune di Bari sono arrivate le offerte di Gruppo Ideazione srl (unico offerente per l'edizione 2020, poi annullata) e Cube Comunicazione - unite in una RTI - e la seconda di Password Srl. Domani alle 10 è previsto l'insediamento della commissione che deciderà a chi sarà affidata l’ideazione, progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione integrata del Corteo Storico di San Nicola, per cui è stato stanziato un finanziamento da 132mila euro.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte sul MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) era fissato alle 12 di questa mattina. Al soggetto aggiudicatario è richiesta "la realizzazione del Corteo storico di San Nicola declinato in performance artistiche, da svolgere nelle giornate del 6 e 7 maggio - si legge nella nota del Comune - fruibile in modalità live streaming e diretta TV su almeno un’emittente televisiva di rilievo regionale, con messa a disposizione gratuita del segnale per la trasmissione in favore di ogni eventuale ed ulteriore emittente televisiva".