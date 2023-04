Scritte no vax sui muri del liceo Pascali, il presidente del Municipio bersaglio di offese sui social

Il suo post di condanna per le scritte vandaliche sulla facciata del liceo Pino Pascali è stato preso di mira dalla propaganda no vax. La pagina facebook del presidente del Municipio I di Bari, Lorenzo Leonetti, è stata 'invasa' da commenti offensivi e denigratori nei confronti del politico.

Gli attacchi al post facebook di Leonetti sono concentrati sulle cause della morte della professoressa Mariangela Caldarola, scomparsa per un malore mentre si trovava nell'istituto scolastico del quartiere Libertà. Così come le scritte vandaliche sui muri della scuola, anche i commenti nel post associano, senza nessuna prova scientifica a supporto, la morte della professoressa alla somministrazione dei vaccini anti Covid.