Inchiesta 'Nemesi' ad Altamura, scatta la sentenza di condanna definitiva: 35 arresti per turbativa d'asta, omicidi ed estorsioni

Le indagini dell'inchiesta denominata 'Nemesi' avrebbero permesso di ricostruire i metodi di pressione ed indimidazione con cui il boss ed altri uomini affiliati al clan D'Abramo-Sforza, avrebbero disturbato il l regolare svolgimento di alcune gare per opere pubbliche ad Altamura. I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito trentacinque ordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari nei confronti di altrettante persone colpite da sentenze definitive di condanna, per gravi reati commessi ad Altamura, tra il 2017 e il 2018, da soggetti vicini al clan D’Abramo - Sforza, legato alla consorteria mafiosa Parisi - Palermiti ed egemone, in quegli anni, sulla città murgiana.

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e, condotte, in diverse fasi, mediante servizi di osservazione controllo e pedinamento, attività tecniche, e supportate da diverse dichiarazioni di collaboratori di giustizia, hanno consentito, già nel novembre del 2019, di eseguire 58 provvedimenti cautelari.

L’inchiesta avrebbe permesso di svelare l’esistenza e l’operatività del sodalizio mafioso, documentandone la nascita e la diffusione ad Altamura, attorno alla figura del boss, che avrebbe acquisito sempre più potere consolidando la sua forza intimidatoria con dei metodi violenti praticati per la commissione di numerosi reati, compiuti sia per realizzare ingenti profitti illeciti che per affermare il controllo criminale nella zona. L’attività investigativa, inoltre, avrebbe fatto luce su diversi e gravi fatti di sangue, fra i quali due tentati omicidi ai danni di esponenti di vertice di un clan avverso, allo scopo di realizzare la conquista violenta di quel comune.

Sarebbe stato accertato come l’organizzazione mafiosa riuscisse ad impedire il regolare svolgimento di alcune gare ai pubblici incanti, condizionandone (in cambio di denaro) gli esiti in favore di alcuni soggetti, esercitando violenza o minaccia nei confronti degli altri partecipanti per scoraggiarli alla partecipazione o alla presentazione di eventuali ‘rilanci’. Gli inquirenti avrebbero anche documentato come il sodalizio gestisse, in regime di monopolio, tutte le fiorenti piazze di spaccio di Altamura, alimentandole con regolarità di cocaina, hashish e marjuana, indistintamente approvvigionate da Cerignola e dal clan Parisi - Palermiti di Bari, con il quale il gruppo avrebbe stretto, per i traffici di droga, un’importante accordo di collaborazione.

Nel corso dell’indagine sono stati arrestati 13 indagati, sequestrando un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti. Contestualmente, verificata la sproporzione emersa tra i redditi dichiarati ed il tenore di vita dei nuclei familiari di alcuni degli elementi apicali del clan, è stata data esecuzione al sequestro preventivo (oggi evoluto in confisca) di due appartamenti con relativi locali, una villa e un’attività commerciale, per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro. Le pene inflitte con gli odierni provvedimenti oscillano tra i due e i sedici anni di reclusione.