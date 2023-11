Omicidi di mafia a Japigia, operazione della polizia: otto arresti

Un'operazione della polizia di Stato è in corso dalle prime luci dell'alba: gli agenti stanno eseguendo, tra le città di Bari, Cagliari, Benevento, Siracusa, e Teramo, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di otto persone, ritenute responsabili, a vario titolo, in base agli elementi acquisiti nel corso delle indagini, di due omicidi, porto e detenzione di armi da guerra e di armi comuni da sparo.

Gli omicidi sono stati consumati nel 2017, nel quartiere Japigia di Bari: si tratta di delitti aggravati dal fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso di cui erano sodali.

I dettagli dell’operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma in mattinata.

*Seguono aggiornamenti