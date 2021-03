Omicidio al quartiere Libertà, confessa un 39enne: il delitto dopo una lite per l'appartamento

L'uomo, connazionale del 27enne ucciso ieri in via Petrelli, è stato condotto in carcere: l'omicidio sarebbe avvenuto dopo un litigio legato a questioni relative all'abitazione occupata dalla vittima

Ucciso dopo un litigio legato all'appartamento che occupava. Sarebbe questo il contesto in cui si è verificato l'omicidio di Santino Xhyra, il 27enne albanese ucciso ieri pomeriggio con tre colpi di pistola in via Petrelli, al quartiere Libertà. Un 39enne connazionale della vittima, come riporta l'Ansa, sottoposto a fermo indiziato di delitto, ha confessato l'omicidio.

Il presunto autore dell'omicidio è stato identificato dalla Squadra mobile grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni e vicini di casa. Secondo la ricostruzione della polizia, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo una lite legata all'abitazione in cui il 27enne viveva con un coinquilino. Il proprietario dell'appartamento, poiché i due non avrebbero pagato da tempo l'affitto, avrebbe chiesto l'intervento del 39enne, interessato allo stesso appartamento, per costringerli a pagare. Dopo la lite verbale, culminata con uno schiaffo al quale la vittima avrebbe risposto con un pugno, il 39enne sarebbe tornato nell'abitazione dopo essersi procurato una pistola, sparando i tre colpi all'indirizzo di Xhyra.