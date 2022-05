Omicidio Angelo Popolizio ad Altamura, due persone arrestate: "Freddato nelle campagne e corpo occultato"

I Carabinieri hanno arrestato, ad Altamura, due persone di 45 e 39 anni, ritenute appartenenti al clan D'Abramo-Sforza, accusate della morte di Angelo Popolizio, ucciso ad agosrto 2014 e il cui corpo non è stato mai ritrovato. I due sono accusati di omicidio, occultamento di cadavere, porto e detenzione di arma da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e in concorso. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Bari.

Secondo le indagini coordinate dalla Dda, il 4 agosto del 2017 i due avrebbero prelevato Popolizio, all'epoca 28enne, da un circolo ricreativo e dopo averlo condotto in aperta campagna, lo avrebbero ucciso esplodendo diversi colpi di arma da fuoco. Caricato il cadavere in auto, poi, lo avrebbero lasciato in custodia a un elemento apicale del sodalizio mafioso D'Abramo- Sforza (già arrestato come presunto mandante nel 2019) il quale si sarebbe occupato di sopprimerlo e occultarlo, non consentendo agli inquirenti, allo stato, di rinvenirlo.

Il presunto mandante secondo la tesi accusatoria, avrebbe commissionato il delitto ai due sodali dopo avere appreso che il 28enne sarebbe stato, a sua volta, incaricato da un elemento di spicco di un’altra consorteria mafiosa locale, di ucciderlo.

Il GIP del Tribunale di Bari, accogliendo la richiesta, ha disposto la cattura dei due, già detenuti per altra causa.