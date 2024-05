Omicidio Andolfi a Bari, Cassazione annulla una sentenza di condanna 

La Corte di Cassazione, I Sezione Penale, ha disposto oggi l'annullamento della condanna, emessa in data 7 luglio 2023 dalla Corte di Assise di Appello di Bari, a carico di Domenico Giannini, ritenuto dall'accusa uno dei complici dell'omicidio di Fabiano Andolfi, avvenuto nel gennaio 2018 a Bari.

Giannini, difeso dal cassazionista Dario Vannetiello e dall’avvocato Fabio Schino, secondo l'accusa avrebbe consegnato il giubbino antiproiettili e la pistola all’ esecutore materiale del delitto, oltre ad accompgnarlo sul luogo con una motocicletta.

"Le argomentazioni giuridiche formulate" dai due avvocati, viene spiegato in una nota, "hanno convinto i giudici capitolini ad annullare la sentenza di condanna" "per una pluralità di ragioni". "L’annullamento ottenuto da Giannini", viene ancora evidenziato, "risulta sorprendente in quanto riguarda sia l’aggravante del metodo mafioso, sia l’aggravante della premeditazione, sia l’aggravante della recidiva, nonché l’invocato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. Alla luce della recente statuizione della Corte di Cassazione, la pena di anni venti di reclusione irrogata al Giannini potrà subire una drastica riduzione all’esito del giudizio di rinvio che si terrà innanzi a diversa composizione collegiale della Corte di assise di appello".

L’annullamento della sentenza è stato ottenuto anche per Mele Roberto, difeso dall’avvocato Iginio Fino, seppur limitato al solo tema dell’applicazione della disciplina della continuazione tra reati.