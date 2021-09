Appello bis del processo per l'omicidio di Bruna Bovino: condannato a 26 anni Antonio Colamonico

In precedenza, in primo grado, Colamonico era stato condannato (nel luglio 2015) a 25 anni di reclusione. In appello, nel novembre 2018, era stato assolto. Il nuovo procedimento di secondo grado era scaturito dopo l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione