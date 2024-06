Omicidio Raffaele Capriati: arrestata la donna con lui in auto il giorno dell'agguato

E' stata arrestata e condotta in carcere questa mattina dagli agenti della Squadra mobile di Bari la donna che, la sera dello scorso 1° aprile, si trovava in auto con Raffaele Capriati, detto Lello, ritenuto figura di spicco dell'omonimo clan barese, ucciso a colpi di pistola a Torre a Mare.

La donna è stata arrestata in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, su richiesta della Dda, con le accuse di detenzione e porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico, commessi con l’aggravante mafiosa.

I fatti traggono origine dalle indagini avviate nelle fasi immediatamente successive l’omicidio di Capriati, quando gli investigatori della Squadra Mobile hanno potuto determinare che la vittima era in possesso di una pistola, caduta, dal corpo ormai esanime, nel momento in cui il personale sanitario si adoperava nel tentativo di rianimarlo. L’arma, nella circostanza, sarebbe stata recuperata con abilità dalla donna colpita dall’odierno provvedimento cautelare, la quale, dopo aver atteso il trasferimento di Capriati in ambulanza, rimanendo sempre alla guida della sua autovettura, si sarebbe allontanata dal luogo del delitto con la pistola a seguito, impedendone il successivo ritrovamento. Determinanti, per la ricostruzione dei fatti, sono state le dichiarazioni assunte dai testimoni oculari dell’accaduto.