Omicidio a Capurso, il sindaco Laricchia: "Inaccettabile morire così. Chi può dare una mano alle indagini si faccia avanti"

"Morire a 29 anni è inaccettabile qualsivoglia siano i motivi che hanno armato la mano di chi ha commesso il crimine". Il sindaco di Capurso, Michele Laricchia, con un post sui social interviene dopo il delitto avvenuto ieri sera nella cittadina. Un episodio con molti punti ancora da chiarire, quello costato la vita al 29enne di Mola Vito Caputo, che ha sconvolto l'intera comunità.

E dal sindaco di Capurso arriva anche un invito a collaborare alle indagini. "Episodi come quello di ieri pomeriggio - scrive ancora Laricchia - creano sconcerto, ma sono convinto che gli inquirenti sapranno fornire la giusta connotazione a questo episodio di violenza senza pari. E invito tutti quelli che possono dare una mano alle indagini a farsi avanti e raccontare qualunque cosa abbiano visto".

"Nel frattempo tutti dovremmo interrogarci e chiederci se nel quotidiano mettiamo in atto tutto ciò di cui siamo capaci per incidere sul disagio sociale alla base di ogni episodio criminoso. E se fino a oggi abbiamo girato la testa adesso - conclude il primo cittadino - è il momento di darci da fare perché episodi come questo non si ripetano mai più".