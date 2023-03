Omicidio in strada a Capurso, l'autopsia: per il 29enne Caputo mortale un fendente al torace

Uno shock emorragico causato da un'importante lesione al torace provocata da un'arma bianca: sarebbe stata questa la causa della morte del 29enne Vito Caputo, ucciso giovedì scorso in strada a Capurso. A riportare quanto emerso dall'autopsia, eseguita dal prof. Francesco Introna, è l'Ansa.

Sul corpo della vittima sarebbero state trovate alcune lesioni da taglio e punta che avrebbero raggiunto organi vitali. Secondo quanto riporta sempre l'agenzia, dall'autopsia non è stato possibile accertare che tipo di coltello sia stato usato per colpire la vittima, né se le ferite siano state provocate dalla stessa arma bianca. Non sono state al momento sequestrate armi da comparare con le ferite, e le lesioni sarebbero diverse l'una dall'altra. Su incarico del pm Michele Ruggiero, domani in ospedale il medico legale visiterà le altre persone ferite nella rissa, e attualmente indagate, per refertarne le lesioni.

Le indagini: la lite familiare dietro la rissa e il delitto

Come riporta l'Ansa, in queste ore gli investigatori avrebbero sequestrato un'Audi bianca e idenitificato le due persone a bordo che, secondo alcune ipotesi, potrebbe aver supportato Caputo e l'amico, in soccorso del quale il 29enne ucciso era intervenuto. Secondo quanto emerso, dietro la rissa poi sfociata nell'omicidio ci sarebbe stata una lite familiare per un bimbo conteso.