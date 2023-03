Omicidio a Capurso, resta in gravi condizioni uno dei feriti: sarà sottoposto a intervento chirurgico

Dopo l'autopsia effetuata ieri sul corpo di Vito Caputo, il 29enne rimasto ucciso nella rissa a colpi di coltello avvenuta giovedì sera a Capurso, nella giornata odierna il medico legale, Francesco Introna, su incarico del pm Michele Ruggiero, ha visitato gli altri tre uomini rimasti feriti. A riportare la notizia è l'Ansa.

Il ferito in condizioni più critiche resterebbe il 50enne Renato Canonico: l'uomo, come riporta l'Ansa, presenta fratture e traumi in varie parti del corpo e sarà sottoposto a intervento chirurgico a una gamba all'ospedale Miulli. Il figlio 26enne di Canonico, Piero, subito dopo i fatti suturato e dimesso, presenterebbe lesioni di arma da taglio alle mani e al corpo. E' ricoverato invece al Policlinico, per ferite di arma bianca in varie parti del corpo, il 25enne Fabio Domenico Chiarelli, amico di Vito Caputo, che secondo quanto finora emerso sarebbe intervenuto proprio in aiuto di Chiarelli, nell'ambito di una lite familiare cui la vittima sarebbe stata estranea.

Entro 90 giorni il medico dovrà depositare i risultati dell'autopsia e delle visite mediche, ma nelle prossime ore invierà al magistrato una prima relazione che potrebbe rivelarsi utile anche in relazione alla ricostruzione dei fatti. Al momento, i tre feriti sono indagati per rissa con l'aggravante del decesso di uno dei partecipanti.