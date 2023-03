Omicidio a Capurso, 29enne accoltellato in strada: la lite e l'ipotesi inseguimento prima del delitto

Le coltellate mortali, e prima dell'omicidio forse un inseguimento, forse scaturito da una precedente lite. Ipotesi e circostanze ancora tutte da chiarire e verificare, per far luce sull'uccisione del 29enne Vito Caputo, avvenuta poco dopo le 18.30 ieri, giovedì 16 marzo, in via Casamassima, a Capurso.

La vittima era di Mola di Bari. E secondo indiscrezioni, la vicenda poi culminata nel delitto, sarebbe proprio cominciata altrove, per poi concludersi tragicamente a Capurso. L'ipotesi è quella di una lite, in cui una prima persona sarebbe rimasta ferita. Poi forse un inseguimento in auto, fino a quando la vittima, in via Casamassima, è stata raggiunta.

Ma al momento, l'esatta dinamica di quanto accaduto resta ancora poco chiara, tutta da ricostruire. I Carabinieri della Compagnia di Triggiano sono intervenuti sul luogo del delitto allertati dal 118. Sul posto è giunto anche il personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Bari. Oltre alle testimonianze raccolte dagli inquirenti, informazioni utili potranno arrivare anche dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona.