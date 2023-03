Omicidio in strada a Capurso, altre tre persone ferite: lite non legata a criminalità

Una lite, poi sfociata nell'accoltellamento e nella morte del 29enne Vito Caputo, di Mola di Bari. Almeno quattro persone sarebbero state coinvolte nel litigio che ha poi portato all'omicidio, avvenuto nella serata di giovedì in via Casamassima, a Capurso.

Le persone coinvolte, come riporta l'Ansa, sarebbero tutte con precedenti, come anche la vittima. Il litigio, comunque, non sarebbe stato legato a questioni connesse alla criminalità. Il 29enne, che lavorava in un'impresa edile, lascia moglie e una bimba.

L'esatta dinamica dei fatti resta tutta da chiarire. Gli inquirenti stanno valutando la posizione di tutte le persone coinvolte. Tra esse, come riporta ancora l'agenzia, ci sarebbe un amico di Caputo, rimasto ferito in maniera grave, e altri due uomini, padre e figlio, che avrebbero riportato ferite più lievi. La procura disporrà l'autopsia sul corpo della vittima. L'indagine è per omicidio volontario, ma potrebbe aggiungersi il tentato omicidio nei confronti dei feriti.

"Episodi come quello di ieri pomeriggio creano sconcerto, ma sono convinto che gli inquirenti sapranno fornire la giusta connotazione a questo episodio di violenza senza pari", ha commentato il sindaco della cittadina, Michele Laricchia, invitando anche "quelli che possono dare una mano alle indagini a farsi avanti e raccontare qualunque cosa abbiano visto".