La lite, le minacce sui social, la confessione: omicidio in via Napoli a Bari, fermato un 24enne

Una lite partita dall'accusa, rivolta al figlio della vittima, di aver sottratto la somma di mille euro, poi le minacce di morte arrivate, anche via social, sia al ragazzo che ai suo familiari. Infine, i colpi di pistola esplosi contro Giovanni Colaianni, 43 anni, intorno alle due di giovedì 22 giugno, nell'androne del suo palazzo in via Napoli. Due i colpi che lo hanno raggiunto: uno all'addome, l'altro al ginocchio sinistro. A fare fuoco contro il 43enne sarebbe stato il 24enne Nicola Amoruso, noto alle forze dell’ordine, nella serata di ieri sottoposto a fermo.

Secondo quanto finora ricostruito nell'ambito delle indagini, nelle ore precedenti all'omicidio, il figlio della vittima avrebbe avuto un litigio con il 24enne, che insieme ad altre tre persone lo avrebbe minacciato per un presunto debito di mille euro non pagato. Tra mezzanotte e l'una, il giovane avrebbe ricevuto sul telefono una serie di intimidazioni scritte presubilmente sempre dal 24enne, da sua madre e da un amico. Ma le minacce sarebbero arrivate anche, via social, in particolare con messaggi su Tik Tok e Messenger, anche alla mamma del giovane.

In seguito agli accertamenti e all'ascolto di alcuni testimoni, gli inquirenti sono risaliti ad Amoruso che, inizialmente irreperibile, nel primo pomeriggio di giovedì si è presentato in caserma, confessando. Il 24enne, tuttavia, pur riconoscendo di essersi recato dal Colaianni, avrebbe affermato però di non avere avuto intenzione di uccidere, e di aver sparato alle gambe solo "a seguito di un movimento repentino" da parte della stessa vittima. Una ricostruzione che tuttavia ha convinto del tutto la pm, Desirèe Digeronimo, che ha emesso il decreto di fermo per omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione e dei futili motivi, oltre al porto e detenzione di un'arma comune da sparo. Nel provvedimento viene inoltre evidenziato come, mentre il 24enne era armato, nessun'arma è stata trovata in possesso della vittima, né nella sua abitazione. Il provvedimento restrittivo, come si legge nello stesso decreto, è stato emesso ritenendo sussistente "un concreto pericolo di fuga" da parte dell'indagato.