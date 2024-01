L’identificazione dell'uomo è stata possibile sia grazie all’analisi approfondita delle immagini di videosorveglianza, che avrebbero posto in risalto un suo peculiare tatuaggio, sia per la corrispondenza di una sua impronta digitale impressa sulla parte interna del portone condominiale ove risiedeva la vittima. Il 27enne, rintracciato, è stato condotto presso il carcere di Bari.

I carabinieri del comando provinciale di Bari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Bari su richiesta della Procura, nei confronti di un 27enne barese, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto coinvolto nell'omicidio del 43enne Giovanni Colaianni , avvenuto lo scorso 22 giugno in via Napoli, a Bari.

Ucciso a colpi di pistola in via Napoli, nuovo arresto per l'omicidio Colaianni: in carcere un 27enne