Freddato mentre era in auto con la moglie: tre arresti a Bari per l'omicidio del nipote del boss Capriati

Tre persone sono state arrestate oggi a Bari per l'omicidio di Domenico Capriati, 49 anni, nipote del capoclan Antonio, ucciso nel quartiere Japigia il 21 novembre 2018. Le misure cautelari in carcere sono state eseguite dalla Polizia, al termine di un'indagine condotta dalla Squadra mobile di Bari e coordinata dalla Dda. - I NOMI DEGLI ARRESTATI.

La sera del delitto, Capriati fu colpito da almeno tre proiettili mentre si trovava in auto con la moglie, nei pressi della loro abitazione. Uscito dall'auto cercò riparo nel portone di casa ma fu raggiunto e nuovamente colpito. Morì il giorno dopo in ospedale per le gravi ferite riportate.



I dettagli dell'indagine saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà in mattinata nel Centro polifunzionale della Polizia al quartiere San Paolo.