Fisioterapista ucciso a Bari, il 59enne arrestato: "Colluttazione con la vittima, ma colpi partiti per sbaglio"

Avrebbe ammesso di aver avuto una colluttazione con la vittima, riferendo che tuttavia i colpi che hanno ucciso Mauro Di Giacomo sarebbero partiti per sbaglio, mentre impugnava l'arma. Avrebbe riferito questo, come riporta l'Ansa, Salvatore Vassalli, durante l'interrogatorio di garanzia. L'uomo, 59 anni, operaio edile di Canosa, è stato arrestato ieri dalla polizia con l'accusa di essere il responsabile dell'omicidio del fisioterapista 63enne Di Giacomo, ucciso la sera del 18 dicembre davanti alla sua abitazione al quartiere Poggiofranco.

Secondo l'accusa, Vassalli avrebbe ucciso Di Giacomo perché convinto che il fisioterapista avesse causato, con una presunta manovra sbagliata, una lieve disabilità a un braccio di sua figlia, la quale, nel 2019, aveva anche intentato una causa civile contro il medico, che aveva invece sempre negato ogni responsabilità, manifestando comunque la disponibilita a pervenire a qualsivoglia forma di transazione. Una vicenda, secondo gli investigatori, avrebbe fatto "insorgere nell’indagato, astio e rancore nei confronti del fisioterapista", fino a giungere a al proposito di commettere l'omicidio. Vassalli è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà. Secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra mobile, "in preda ad un’incontenibile furia omicida, dopo aver scaricato l’intero caricatore dell’arma, infieriva sulla vittima, colpendola con veemenza, ripetutamente, sul capo". Dalla perizia medico legale, sarebbe emersco che i colpi di pistola sono stati sparati con precisione e sono andati a segno, circostanza che contrasta con la versione dei fatti fornita dall'indagato.

Davanti al gip, Vassalli dunque non avrebbe confessato il delitto, dando la sua versione dei fatti cercando di attenuare le sue responsabilità. Come riporta sempre l'Ansa, i suoi legali, Michele D'Ambra e Carmine Sarcinelli, non hanno chiesto l'attenuazione della misura restrittiva.