L'assassino del fisioterapista ripreso dalle telecamere dopo l'agguato: "Contro la vittima un intero caricatore"

Le immagini, colte da una videocamera posizionata all'altezza del semaforo di via Camillo Rosalba all'angolo fra via Escrivà e via Madre Teresa di Calcutta, lo avrebbero immortalato il 18 dicembre scorso, pochi minuti dopo l'omicidio del fisioterapista barese Mauro Di Giacomo avvenuto alle 20.25 in via Tauro. Sarebbe questo uno degli indizi cruciali che avrebbe permesso agli inquirenti di ricostruire il movente del delitto e risalire al presunto autore. In manette questa mattina è finito il 59enne carpentiere di Canosa di Puglia, Salvatore Vassalli: secondo gli investigatori avrebbe scaricato un intero caricatore contro Di Giacomo e, in seguito, avrebbe infierito sulla vittima colpendolo con il calcio della pistola.

Vassalli, alla guida della sua Hyundai I10, avrebbe avuto quella sera un andamento incerto e insolito all'altezza del semaforo di via Camillo Rosalba: sarebbe rimasto fermo con il verde, temporeggiando forse in mancanza del senso di orientamento. Sarebbe invece passato con il rosso, avrebbe imboccato per errore una strada con divieto di accesso. Successivamente sarebbe tornato indietro, imboccando così la tangenziale per uscire dalla città. Lo strano andamento della vettura, per gli inquirenti, sarebbe risultato molto prezioso nell'incrocio con un altro elemento fondamentale dell'indagine: la causa civile intentata contro il fisioterapista Di Giacomo da una donna.

Il movente del delitto, secondo la Procura di Bari, sarebbe da ricercare proprio nella causa civile per risarcimento intentata dalla figlia del presunto assassino contro il fisioterapista. Il procedimento giudiziario era ancora in corso, una perizia del Tribunale pare avesse ridimensionato l'entità del danno che era localizzato nella mobilità di un braccio. La donna avrebbe svolto un'unica seduta dal fisioterapista nel settembre del 2019, l'oggetto della contesa giudiziaria civile risiederebbe proprio in quel trattamento che (secondo la donna) le avrebbe causato alcuni danni alla mobilità dell'arto. Di Giacomo, costituitosi nel processo, aveva negato la sua responsabilità, oltre alla disponibilità di pervenire a qualsiasi forma di transazione.

La donna, residente in provincia di Viterbo, avrebbe comunicato ripetutamente le proprie angosce, per il problema fisico e giudiziario, al padre con cui, secondo il procuratore Ciro Angelillis, ci sarebbe stato un "rapporto morboso". Nella ricostruzione del movente fatta dagli investigatori, dunque, Vassalli avrebbe agito per il rancore accumulato nei confronti del povero Di Giacomo.

Sulla vittima il procuratore di Bari Roberto Rossi ha voluto precisare che, dopo essere state scandagliate tutte le piste, ne è emersa chiaramente la completa correttezza della vita privata. Il fisioterapista Mauro di Giacomo non aveva scheletri nell'armadio e probabilmente non aveva mai incontrato il suo assassino prima della sera del 18 dicembre 2023.

Dopo un breve alterco con il sicario, Di Giacomo è stato raggiunto da 5 colpi di pistola, calibro 7.65. L'assassino ha infierito sulla vittima, colpendola più volte sul capo con il calcio della pistola. Gli inquirenti sono impegnati nella ricerca dell'arma del delitto. Il carpentiere sarebbe possessore di 2 pistole (regolarmente detenute con relativo permesso), ma le due armi non sarebbero compatibili con la calibro 7.65 con cui è stato compiuto l'agguato.

Al vaglio della Procura ci sono state anche le figure delle due figlie e della moglie del carpentiere accusato di omicidio. Al momento non risultano coinvolgimenti delle 3 donne. Secondo la Procura, Vassalli avrebbe effettuato anche alcuni sopralluoghi nella zona del delitto nel mese di febbraio del 2023: secondo gli inquirenti questo aspetto segnalerebbe la premeditazione dell'omicidio.