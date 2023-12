Ipotesi "vendetta" personale per l'omicidio del fisioterapista a Bari. Il messaggio del figlio: "Assurdo morire così"

Potrebbe esserci stata una vendetta personale alla base dell'omicidio di Mauro Di Giacomo, il fisioterapista 63enne freddato a colpi di pistola nella serata di lunedì 18 dicembre nel parcheggio a pochi passi dalla sua abitazione di via Tauro, nel quartiere Poggiofranco di Bari. Lo riporta l'Ansa. Le indagini, a cura della Squadra Mobile, sono coordinate dal pm della Procura di Bari Matteo Soave.

Esclusa, al momento, la pista della criminalità organizzata. Gli inquirenti hanno già ascoltato un medico dello studio privato del quartiere San Pasquale in cui Di Giacomo lavorava. Il fisioterapista, infatti, svolgeva una doppia attività, tra cui anche quella di medico al Policlinico. Il professionista ascoltato dagli investigatori ha riferito che nei giorni scorsi il 63enne avrebbe ricevuto una lettera anonima che però non conteneva minacce.

In base a una ricostruzione, l'assassino avrebbe aspettato Di Giacomo nel parcheggio di via Tauro: dopo un alterco, il killer gli ha sparato diversi colpi che portato alla morte del 63enne. Gli investigatori, inoltre, acquisiranno i tabulati del telefono del 63enne. Nei prossimi giorni è attesa anche un'autopsia sul corpo della vittima.

Il fisioterapista lascia una moglie e due figli. Ed è proprio uno dei due ragazzi ad esprimere il suo dolore attraverso un messaggio sui social: "E' assurdo che basti un attimo per togliere un marito a sua moglie o un padre ai suoi figli. E' assurdo tutto ciò". scrive Luca Di Giacomo su Instagram. "Caro papà - aggiunge Luca - io ti saluto e ti ringrazio per essermi stato sempre vicino, nel bene e nel male. Hai sempre fatto il tuo, forse anche di più. Mi hai insegnato tante cose e ne farò tesoro peri il futuro". "Adesso - conclude - sta a me diventare uomo, e lo diventerò perché sarai sempre con me. Ciao papà".