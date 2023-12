Fisioterapista ucciso a colpi di pistola a Poggiofranco: la lite sotto casa, poi gli spari

Stava rientrando a casa dopo aver parcheggiato l'auto a poca distanza dal palazzo in cui viveva, in via Tauro, al quartiere Poggiofranco. Erano all'incirca le 20.30 di ieri, lunedì 18 dicembre, quando Mauro Di Giacomo, 63 anni, fisioterapista, è stato ucciso a colpi di pistola.

Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, Di Giacomo era appena sceso dall'auto portando con sè alcune buste della spesa, dopo aver parcheggiato nel piazzale antistante la scuola Tauro. Qui, come riporta l'Ansa, ci sarebbe stata una breve lite con il suo assassino, che gli avrebbe esploso contro almeno sei colpi di pistola, prima di fuggire, probabilmente in auto. Ignoto, al momento, il movente del delitto. L'unica pista esclusa dagli investigatori è quella della criminalità organizzata. Di Giacomo era un fisioterapista e osteopata. Professionista conosciuto, lavorava al Policlinico e aveva uno studio privato al quartiere San Pasquale.

Nella zona in cui è avvenuto l'omicidio non ci sarebbero telecamere. A chiamare i soccorsi sarebbe stato uno dei residenti, che ha udito i colpi e le urla della vittima, ma non ci sarebbero testimoni oculari del delitto. Sul posto, oltre al 118, il cui intervento si è rivelato purtroppo inutile, sono giunti gli agenti della Squadra mobile di Bari, il personale della Scientifica e il pm di turno, Matteo Soave.

Il cordoglio dell'Ordine dei fisioterapisti

Tanti, in queste ore, i messaggi di incredulità e cordoglio per la morte di Di Giacomo, professionista molto conosciuto e stimato. Tra questi, la nota dell'Ordine dei Fisioterapisti: "La notizia dell'omicidio del nostro caro collega dott. Mauro Di Giacomo - afferma la presidente Gialia Berloco - ci lascia sgomenti e sconcertati. Professionista instancabile e con un profondo spirito di servizio anche come docente, ha contribuito a forgiare studenti che oggi sono abili fisioterapisti. Come Presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti di Bari-Barletta Andria Trani-Taranto e a nome di tutto il Consiglio Direttivo voglio esprimere il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia del dott. Di Giacomo e a sua moglie dott.ssa Angela Polito, collega e componente del Consiglio Direttivo. Tali atti non possono essere tollerati in una società civile. Nessun motivo può giustificare un gesto di violenza di questa portata. Il mondo della fisioterapia piange un collega e un amico".