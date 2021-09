Agguato a San Girolamo, sul corpo del 31enne numerose ferite. Colpi d'arma da fuoco esplosi mentre era su un monopattino

Raggiunto da colpi d'arma da fuoco mentre si trovava su un monopattino, nella zona delle case popolari, sul lungomare IX Maggio a San Girolamo. Ivan Lopez, il 31enne ucciso ieri sera in un agguato, stava tornando a casa.

Sul corpo dell'uomo sono state riscontrate complessivamente 14 ferite. Al momento, tuttavia, è impossibile stabilire se tutte le ferite corrispondano a proiettili, o se si tratti ad esempio, di ferite di striscio. Sarà l'autopsia, per la quale l'incarico verrà affidato domani al medico legale Antonio De Donno, a stabilire quanti colpi di arma da fuoco hanno raggiunto il 31enne e quali siano stati fatali.

Sul posto i carabinieri hanno rinvenuto tre ogive. Lopez, soccorso e condotto in gravissime condizioni al Policlinico di Bari, è poi deceduto nella notte.

Le indagini sono affidate ai militari del Comando provinciale di Bari, coordinati Direzione distrettuale antimafia barese. L'agguato, come riporta la Dire, sarebbe avvenuto mentre in strada c'erano delle persone, alcune delle quali già ascoltate dagli inquirenti. Altri elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalle telecamere presenti nella zona. Secondo quanto emerso finora, il sicario sarebbe arrivato in auto, mentre la vittima si trovava su un monopattino, esplodendo diversi colpi d'arma da fuoco per poi fuggire.

Il 31enne aveva precedenti per rapina ed era sorvegliato speciale, ma non risulterebbe affiliato al gruppo degli Strisciuglio, attivo nel rione in cui è avvenuto l'agguato. Le indagini procedono a 360 gradi, non escludendo alcuna pista, oltre a quella di un delitto maturato nell'ambito della criminalità.