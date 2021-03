Sparatoria al quartiere Libertà: cittadino albanese ucciso con tre colpi di pistola

Sul posto sono giunti soccorsi del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile

Sparatoria mortale, questo pomeriggio, in via Petrelli, nel quartiere Libertà di Bari: un cittadino di origini albanesi, il 29enne Santino Xhyra, è morto dopo essere stato raggiunto da tre colpi d'arma da fuoco. L'uomo è stato raggiunto dai proiettili al torace e all'addome.

L'uomo è stato accompagnato in ospedale ma le sue condizioni erano già disperate e non c'è stato nulla da fare. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile: in queste ore si cerca di stabilire la dinamica della sparatoria, che sarebbe avvenuta all'interno dell'abitazione o, quantomeno, nelle immediate vicinanze. Gli inquirenti escludono che il fatto criminoso sia riconducibile alla criminalità organizzata.

(Notizia in aggiornamento)