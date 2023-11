Ucciso mentre era a bordo di un calesse: scattano gli arresti per l'omicidio di un 33enne nel Barese

Un'operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Bari, delegata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bari, è in corso dalle prime ore di questa mattina. Il blitz è finalizzato all'arresto dei presunti autori di un omicidio, "aggravato dalle modalità mafiose", commesso a Giovinazzo nel 2014.

L'omicidio è quello del 33enne Claudio Fiorentino. L'uomo, un pregiudicato di Terlizzi che era indagato per associazione mafiosa, rimase vittima di un agguato avvenuto in contrada 'Casina della principessa', a poca distanza dalla sua abitazione: fu raggiunto da 15 colpi di pistola mentre si trovava a bordo di un calesse in compagnia di un amico, che allertò i soccorsi.

Ulteriori dettagli saranno resi noti in mattinata nel corso di una conferenza stampa.

* Ultimo aggiornamento ore 10 - Seguono ulteriori aggiornamenti