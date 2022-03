"Uccisa e seppellita nelle acciaierie abbandonate": chiesti 30 anni di carcere per l'ex compagno

Trent'anni di reclusione: è la richiesta della Procura di Bari nei confronti di Ignazio Piumelli, il pregiudicato 53enne accusato di aver ucciso la sua ex compagna Malgorzata Zlezak, detta Margherita, il cui cadavere fu rinvenuto nel maggio 2017 nelle ex acciaierie Scianatico di Bari, cinque anni dopo il suo decesso, che risalirebbe a luglio 2012.

L'indagine, coordinata dal pm Gaetano di Bari, è a cura della Squadra Mobile di Bari: secondo gli inquirenti, il 53enne avrebbe picchiato per mesi l'ex compagna per poi trascinarla da un dormitorio all'altro. Dopo averla uccisa con calci e pugni, Piumelli avrebbe seppellito il corpo tra assi e cassette di legno. L'uomo fu arrestato a dicembre 2019 e attualmente è in carcere.