L'omicidio del fisioterapista 63enne a Bari: indagini a ritmo serrato. Al setaccio chat e appuntamenti in agenda

Proseguono a ritmo serrato le indagini sulla morte di Mauro Di Giacomo, 63enne fisioterapista ucciso a colpi di pistola lunedì scorso in via Tauro, nel quartiere Poggiofranco di Bari, a pochi passi dalla sua abitazione. Lo riporta l'Ansa. Ieri pomeriggio, in una chiesa di Santa Fara gremita, si sono svolti i funerali del professionista.

La Squadra Mobile sta cercando di stringere il cerchio sull'autore del delitto. L'inchiesta è coordinata dal pm Matteo Soave: al momento non vi sarebbero persone iscritte nel registro degli indagati. Il movente potrebbe essere riconducibile a una vendetta personale. Gli investigatori stanno analizzando i tabulati telefonici della vittima, la lettera anonima recapitata alcuni giorni prima dell'omicidio nello studio professionale del 63enne, nonché chat e appuntamenti presi da fisioterapista.

Secondo una ricostruzione, Di Giacomo, giunto nel parcheggio di via Tauro, avrebbe avuto dapprima una discussione violenta con il suo assassino, per poi essere aggredito fisicamente e ucciso con numerosi colpi di pistola mentre, presumibilmente, cercava di fuggire.