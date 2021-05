Omicidio nel Brindisino, un 35enne fermato a Bari: bloccato a bordo di un bus diretto a Torino

E' stato fermato a Bari nella serata di ieri, mercoledì, il 35enne Damnar Mohamed, sospettato di aver ucciso, poche ore prima a Ostuni, un connazionale, il 39enne Zouahir El Moustafa, nell'abitazione che i due condividevano nel centro storico della cittadina.

Come riporta Brindisireport, dopo aver ascoltato la testimonianza del terzo coinquilino, le indagini si sono concentrate sul 35enne, e sulla base di quanto riferito da conoscenti le ricerche si sono indirizzate verso Bari, dove sono stati allertati agenti della Polfer e della Squadra mobile di Bari, che hanno presidiato accessi e uscite del capoluogo pugliese. Intorno alle 20 sono stati controllati dei pullman di lunga percorrenza: tra questi uno, diretto a Torino, aveva già chiuso le porte e ed era in procinto di partire. Proprio a bordo di quel bus si troava il presunto omicida, che alla vista degli agenti ha tentato di nascondersi. Bloccato, è stato trovato in possesso di un biglietto del pullman sul quale erano indicate altre generalità. Sui binari è stato anche ritrovato un coltello, compatibile con l'arma del delitto. Non presentava tracce di sangue.

Il 35enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio, aggravato da futili motivi, ed è stato portato nel carcere di Bari. Secondo una prima ricostruzione, il movente sarebbe da ricercare in problemi di convivenza, futili motivi, quindi, che avrebbero innescato la miccia che ha portato al delitto. Insieme alla Procura di Brindisi procede anche la Procura del capoluogo pugliese, pm Quercia.

(foto di repertorio)