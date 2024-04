Omicidio Raffaele Capriati a Torre a Mare, indagini a tutto campo: inquirenti cercano l'auto su cui si trovava il 39enne

Proseguono le indagini sull'omicidio di Raffaele Capriati, il 39enne nipote del boss Antonio freddato nella serata di Pasquetta nel quartiere Torre a Mare di Bari. Le indagini della Squadra Mobile sono coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo pugliese.

Al vaglio degli inquirenti, in base a quanto riferisce l'Ansa, le immagini di videosorveglianza della zona. Secondo gli investigatori, vi sarebbe stata una persona nell'auto in cui si trovava Capriati, ucciso con 4 colpi di pistola. Una persona, in base alle indagini, che avrebbe assistito al delitto e quindi fuggita via a bordo del veicolo.